Jak wspomina frontman dylan.pl Filip Łobodziński, pomysł na wspólne zaśpiewania Dylana po polsku panowie mieli już wiele lat temu. Muniek już wtedy powiedział, że najchętniej zaśpiewałby po polsku The Times They Are a-Changin’. I tak się stało.

To też jedna z najsłynniejszych ballad Dylana. Napisana w 1963 roku, pełna wiary w nadejście lepszego świata. Śpiewana jest do dziś przez samego Dylana i tysiące innych ludzi na świecie, bo nie straciła na aktualności.