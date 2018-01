Producentami nagrań na nowym albumie Justina Timberlake'a zostali The Neptunes oraz Timbaland. Ten ostatni jest odpowiedzialny za brzmienie nagrania "Filthy", które zapowiada krążek "Man of The Woods". Nagranie utrzymane jest w bardzo nowoczesnym, mocnym rytmie, który wielu osobom nie przypadł do gustu. Na portalu YouTube pojawiło się wyjątkowo dużo nieprzychylnych wokaliście komentarzy. Pewnie dlatego niemal natychmiast pojawiły się informacje, że cała płyta będzie jednak zbliżona do tonacji, do których Justin Timberlake przyzwyczaił fanów na ostatnich płytach.

Nagraniu "Filthy" towarzyszy też niezwykły teledysk, który stworzył Mark Romanek.

Krążek trafi do sklepów 2 lutego, dwa dni (przypadek? - nie sądzimy) przed występem Justina podczas SuperBowl.

Oto lista utworów, które trafi na płytę.

1. Filthy

2. Midnight Summer Jam

3. Sauce

4. Man of the Woods

5. Higher, Higher

6. Wave

7. Supplies

8. Morning Light (featuring Alicia Keys)

9. Say Something (featuring Chris Stapleton)

10. Hers (Interlude)

11. Flannel

12. Montana

13. Breeze Off the Pond

14. Livin' Off the Land

15. The Hard Stuff

16. Young Man