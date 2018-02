Płyta "To Tu" jest jedną z najbardziej oczekiwanych polskich produkcji tego roku. Wielu obserwatorów rynku zastanawia się, czy Kękę będzie drugim - po O.S.T.R. raperem po 2010 roku, który przekroczy sprzedaż powyżej 100 tysięcy egzemplarzy. Oto teledysk Kękę do nagrania "Cesarz", które jest pierwszym, które poznaliśmy z nowego krążka.

"To tu", które trafi do sprzedaży 23 marca będzie czwartą płytą radomianina. Pierwsza, wydana w 2013 "Takie rzeczy" wydana została nakładem wytówrni Prosto, podobnie jak jej następczyni z 2015 roku "Nowe rzeczy". Pierwsza znalazła ponad 30 tysięcy nabywców, druga pokryła się podwójną platyną i została kupiona przez ponad 60 tysięcy fanów. "Trzecie rzeczy" ukazały się w 2016 roku i sprzedały się znów w niezwykłym nakładzie - dziś jej sprzedaż dochodzi do 70 tysięcy sztuk.