Nagranie pochodzi z płyty "Heaven Doesn't Want You And Hell Is Full", która do sprzedaży trafi 23 lutego 2018 roku.

We Sell The Dead to formacja założona przez muzyków dobrze znanych w metalowym i hardrokowym świecie: Niclasa Engelina (In Flames, Engel), Jonasa Slättunga (Drömriket), Gasa Lipsticka (byłego muzyka HIM) a także Apolla Papathanasio (Spiritual Beggars, Firewind).

Twórcą teledysku jest Dan Lind.