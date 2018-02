Tak o nagraniu mówił nam Rahim z Pokahontaz:

Odbiór nie tylko tego numeru, ale całej płyty jest bardzo pozytywny. Wszystkie grona, na których nam zależy: fani, dziennikarze i nasi znajomi są zadowoleni. Gorzej by było gdyby redaktorzy powiedzieli, że super album, a fani by się nie zgadzali albo na odwrót. Z opiniami jest spójnie. „404” był naznaczony mianem wyzwania. Mieliśmy trochę obaw o to, jaki ten numer zrobić, czy jest odpowiedni, by go pokazać. Wiesz, w międzyczasie jak już z Dabem jakieś numery ponagrywałem, pojawiłem się w numerze z nim na płycie Kalibra. Ścieżkę już miałem przetartą. Tu jednak chodziło o złączenie dwóch składów. Dla wielu fanów my jesteśmy post- albo ex- Paktofonika, a oni ten Kaliber. Dwie legendarne drużyny na jednej ścieżce.