Korzenie Ave Nue sięgają roku 2013, kiedy to zeszły się muzyczne drogi pianisty Damiana Pietrasika oraz wokalistki Katii Priwieziencew. Projekt został szybko doceniony, zdobywając w 2014 Grand Prix na VI Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Francuskiej imienia Edith Piaf i rozpoczął cykl koncertów na całym świecie, wydając w międzyczasie doskonale przyjęty album „Musique”. Obecnie Ave Nue kończy prace nad nową płytą, którą zapowiada singiel do utworu „Vide”.

– Katia wraz z przyjacielem z zespołu Grzegorzem Hartfielem wyruszyli w podróż na pustynię do Egiptu, gdzie podczas 2-tygodniowego pobytu nakręcili materiał na nasz pierwszy klip do utworu „Vide" – mówi Damian Pietrasik. – Przez cały 2017 r. pracowaliśmy z Katią nad materiałem na drugą płytę. Niektóre utwory powstały od nowa, a niektóre po prostu musiały dojrzeć, otrzymać swój ostateczny kształt, nową aranżację itp. Aktualnie mamy 10 utworów, w tym jeden w rearanżacji z pierwszej płyty. 2018 r. będzie bardzo ważny ponieważ wydajemy drugi album, do którego kilka utworów wypuścimy z teledyskami, czego wcześniej nie robiliśmy. Premierę płyty planujemy na przełom września i października w Warszawie, a jesienią odbędziemy krótką trasę promującą nową płytę – dodaje.