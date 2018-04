Nowe wydawnictwo Behemoth ujrzy światło dzienne już 13 kwietnia. O "Messe Noire" tak mówi Nergal:

„Znajdziecie tu wszystko, co doskonale oddaje magię występów Behemoth na żywo. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani, że możemy się teraz tą magią ze wszystkimi podzielić. „Messe Noire” ukazuje prawdziwą moc tego, co robimy jako zespół, pokazuje energię, którą współdzielimy z naszymi fanami. Wydawnictwo traktujemy również jako swojego rodzaju zwieńczenie całego cyklu związanego z albumem "The Satanist" – a było to niesamowite doświadczenie i bardzo istotny rozdział w karierze Behemoth. Poprzez wydanie „Messe Noire” chcemy podziękować „naszym legionom” na całym świecie za niesamowite wsparcie jakie nam okazują. A teraz niech przemówi sztuka... "