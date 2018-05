Zdjęcia do teledysku „It’s So Easy” odbyły się w 1989 roku. Klipu wówczas nie dokończono i przez wiele lat materiał czekał na ponowne odkrycie. Przy okazji poszukiwań dodatkowych materiałów do rozszerzonego wydania „Appetite For Destruction”, odnaleziono materiał nagrany na taśmie 16mm. Całość została odnowiona w formacie 4K UHD. Materiał z klipu połączono z ujęciami koncertowymi – zgodnie z życzeniem i pierwotnym założeniem członków zespołu.

W ramach rozszerzonego wydania „Appetite For Destruction” ukaże się płyta Blu-ray, na której, poza klipem do „It’s So Easy”, będzie można obejrzeć odnowione wersje kultowych klipów między innymi do „Welcome To The Jungle”, „Paradise City”, „Patience” i dwie wersje „Sweet Child O’ Mine”.

„Appetite For Destruction” po raz pierwszy zostało wydane 21 lipca 1987. Na krążek trafiły takie przeboje jak „Sweet Child O’ Mine”, „Welcome To The Jungle”, „Nightrain” czy „Paradise City”. Do dziś album jest najlepiej sprzedającym się debiutem w USA, a na całym świecie zakupiono ponad 30 milionów egzemplarzy.

„Appetite For Destruction” będzie dostępne w sklepach od 29 czerwc.