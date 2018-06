Następca "Humanz" będzie zatytułowany "The Now Now" i ukaże się 29 czerwca 2018 roku. Zespół Gorillaz pojawi się po raz kolejny w Polsce - 6 lipca zagra na festiwalu Open'er.

Na płytę "The Now Now" składa się 11 piosenek, które wyprodukowali Gorillaz, James Ford i Remi Kabaka. Nagrania odbyły się w lutym 2018 roku w londyńskim Studio 13. Stały skład Gorillaz to 2D, Murdoc Niccals, Russel Hobbs i Noodle. Jednak tym razem, czasowo niedysponowany Murdoc został zastąpiony na gitarze basowej przez kreskówkowego łobuza z Gangreen Gang o imieniu Ace.

Teledyski to ważna część uniwersum Gorillaz. Grupa udowadnia to po raz kolejny, prezentując niesamowity klip do singla"Humility". Za reżyserię odpowiada Jamie Hewlett. Klip nakręcono w Venice Beach w Kalifornii, u boku 2D na rolkach występuje w nim również aktor Jack Black.