Tak sama artystka mówi o singlu: – Jest to utwór, który opowiada o trudnościach, jakie napotykamy w momentach zwątpienia w miłość. O tym, jak wiele jesteśmy w stanie poświecić walcząc o nią i jak łatwo zatracamy się w tej walce, zapominając o sobie.

Teledysk powstał przy współpracy Sary z reżyserem Jakubem Jakielaszkiem.

– Klip jest formą wizerunkową. Nie szukaliśmy z Sarą zbędnej w tym przypadku historii, która mogłaby zamieszać w utworze. Chcieliśmy jedynie uwypuklić atuty muzyczne i dopełnić je pięknymi ujęciami pięknej wokalistki. Dlatego też wybraliśmy czarne tło, aby widz mógł się skupić na tym, co najważniejsze. Odważna decyzja, aby zrealizować takie zdjęcia opłaciła się – Sara jest profesjonalistką i współpraca z nią była jak zawsze na wysokim poziomie – mówi Jakielaszek.

Singiel jest zapowiedzią pierwszej płyty Artystki „LoVe on your own”, która swoją premierę będzie miała już w sierpniu tego roku.