Połączenie nowoczesnych brzmień z wnętrzami pełnymi klasycznych dzieł sztuki u jednych budzi kontrowersje, u innych zachwyty. Na pewno warto zobaczyć klip, który w ciągu 24 godzin od premiery został wyświetlony ponad 10 milionów razy.

Jay-Z oraz Beyonce opublikowali "Apeshit" jako The Carters. To nowy projekt słynnego małżeństwa - płyta zatytułowana będzie "Everything Is Love".

Reżyserem teledysku jest Rick Saiz, klip kręcono w maju. Zaś 30 czerwca para wystąpi na PGE Narodowym.