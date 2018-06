"Mapa naszych miejsc" to - jak opisuje twórczyni - piosenka z nutą nostalgii za analogowym światem deskorolki, nocną jazdą rowerem po mieście, nastoletnią miłością, przyjaźnią i chęcią odnalezienia swojej własnej prawdy o życiu. Jest pierwszym albo ostatnim dniem wakacji, wejściem w nieznane, wspomnieniami z czasów boomu na ''Midnight City'' M83. Jest tęskniącą opowieścią o przedmieściach, złotej godzinie i czasach, kiedy Facebook i Instagram nie były jeszcze nieodłączną częścią życia. To piosenka refleksyjna, ale nie smutna. Tęsknota za tym, co było daje nam poczucie ciągłości i znaczenia w teraźniejszym życiu, buduje pomost miedzy przeszłym, a teraźniejszym „ja”.

Autorką słów i muzyki jest Oly. W nagraniach oprócz Oly. wziął udział Andrzej Konieczny, odpowiedzialny również za aranżację, produkcję i miks.

Do piosenki powstał teledysk autorstwa Pawła Prewenckiego z Fifne Studio, który opracował innowacyjną technikę operatorską, wykorzystaną podczas zdjęć. W teledysku wystąpił cały zespół Oly.