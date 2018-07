Klip do utworu 26-latka z New Jersey wyreżyserował Colin Tilley (m.in. Kendrick Lamar, Rihanna, Justin Bieber). W teledysku widzimy Charliego śpiewającego o akceptacji siebie i radzeniu sobie ze sławą, podczas gdy w tle rozgrywa się typowa amerykańska impreza.

Utwór "The Way I Am" pochodzi z wydanej w maju 2018 roku drugiej płyty Putha "Voicenotes", która nie tylko ma już status złotej w USA, lecz również spotkała się ze znakomitym przyjęciem prestiżowych mediów, chociażby "The New York Timesa" ("Jedna z najlepszych popowych płyt w tym roku), Associated Press ("Zdumiewająca kolekcja popu idealnie nadającego się na letnią porę"), czy Billboardu ("Cały album pełen jest chwytliwych i szczerych piosenek").