Znany i bardzo lubiany w Polsce zespół The Prodigy po trzech latach opublikuje nową płytę. Materiał o prowokacyjnym tytule "No Tourists" trafi do sklepów i serwisów streamingowych 2 listopada. Grupa przygotowuje się do powrotu, ujawniając dziś nowy teledysk. Powstał on do nagrania "Need Some1". Jeśli lubicie bezkompromisowe lub/i prowokacyjne The Prodigy, nagranie nie powinno zawieść waszych oczekiwań.

Tłumacząc tytuł płyty muzycy napisali: No Tourists to rzecz o eskapizmie oraz pragnieniu i potrzebie wykolejenia. Nie bądź turystą - zawsze znajdziesz więcej niebezpieczeństw i podniecenia, jeśli zboczysz z wyznaczonej ścieżki.

Tak jak w tym teledysku, którego reżyserem jest Paco Ratera