Nowojorczyków z formacji Interpol fanom rocka specjalnie przedstawiać nie trzeba. Od niemal dwudziestu lat są zespołem, który jest jednym z najważniejszych na alternatywnej części sceny.

Zespół 24 sierpnia zaprezentował nową płytę "Marauder". Drugim nagraniem, które promuje album jest "If You Really Love Nothing". W teledysku do nagrania pojawiły się znane twarze: Kristen Stewart oraz Finn Wittrock. Zobaczcie.