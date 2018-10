Byli w Polsce już nie raz i za każdym razem koncert Little Big był dla publiki niezapomnianym przeżyciem. Teraz Rosjanie szykują się do podboju świata. Ilia Prusikin, Sergiej "Gokk" Makarow, Olimpja Iwlewa i Mr. Clown – to czterej artyści, którzy tworzą powstały w 2013 roku kolektyw Little Big specjalizujący się w muzyce rave.

Październik 2018 roku to czas premiery trzeciego albumu "Antipositive, Pt.2", który od razu wskoczył na trzecie miejsce rosyjskiej listy Apple Music. Furorę robi także teledysk do piosenki "Skibidi" (27 mln obejrzeń w ciągu pierwszego tygodnia). Taniec w klipie stał się już jednym z najpopularniejszych memów w Rosji. Nic dziwnego, że najpopularniejszym hashtagiem na platformie Tik Tok jest obecnie #skibidi. Obecnie pod tym hashtagiem użytkownicy Tik Tok wrzucają ponad 10 tys. klipów dziennie.