Utwór pochodzi ze znakomicie przyjętej płyty "Heaven And Earth", która ukazała się w czerwcu nakładem Young Turks.

Hub-Tones jest próbą połączenia moich korzeni, za pomocą muzyki - mówi Washington. Jako Afroamerykanie, wielu z nas nie zna kraju naszego pochodzenia, dlatego przyjmujemy ideologię panafrykanizmu. Próbowałem połączyć się z moimi przodkami, łącząc afrykańskie rytmy z melodią Freddiego Hubbarda.

Jak dodaje Jenn Nkiru: „Tworząc wizualizację do ‘Hub-Tones’ chciałam przywołać natychmiastowe ekstatyczne połączenie. W plemieniu Ikwerre, które jest plemieniem moich rodziców - mojego dziedzictwa - jest tradycyjna ceremonia zwana Oboni. Pomysł polega na powtarzaniu, instrumentowaniu i poruszaniu się, by kierować ducha wraz z każdym, coraz głębszym tonem w muzyce, aż stanie się hipnotyczny i transcendentny. Poczułam ten poziom natychmiastowego połączenia w przypadku ‘Hub-Tones’ także dlatego, że jest to utwór Freddiego Hubbarda, a on jest królem tonów jazzowych. Wszystko to było symbiotyczne i skazane na śmierć. Następnie zaczęłam dawać kobietom opisy choreografii, ruchu i kodów, aby głębiej wciągnąć nas w tę duchową przestrzeń. Zastanawiałam się także nad tym, jak mogłoby wyglądać abstrakcyjne połączenie panafrykańskie, więc sięgnąłam po Panafrykańską Flagę Upamiętniającą Sojusz Podróżników (Pan African Flag For The Relic Travellers Alliance) autorstwa Larry'ego Achiamponga, makijaż i kryształowe ozdoby w stylu Niny Simone i oświetlenie widoczne w sądzie podczas przesłuchań Anity Hill, a także oczywiście, wezwanie do Czasu Narodu na szarfach każdej kobiety. Są też inne ukryte klejnoty, ale pozwolę widzom je odkryć samemu”.