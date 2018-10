JetSet milioner! Teledysk do „Let’s Hop On a Plane” miał być wykwintny, luksusowy i elegancki. Hotel Raffles Europejski w Warszawie okazał się idealnym miejscem do zrealizowania naszej wizji. W jego wnętrzach łatwo było nam osiągnąć pożądany nastrój. Opowiadamy o dniu z życia międzynarodowego podróżnika, który w każdym miejscu docelowym cieszy się ze zjawisk i rzeczy o najwyższej jakości. Kolejny egzotyczny cel podróży pozostawiam do wyobraźni widzów. Polska zawsze była dla mnie pięknym krajem i chciałem pokazać, że można znaleźć w tym kraju naprawdę przepiękne miejsca do kręcenia. Chciałbym, aby mój samolot zawsze lądował w Warszawie - mówi Matt Dusk.

Muzycznie album nawiązuje do swingu lat 60tych, o czym można przekonać się, oglądając "warszawski" teledysk muzyka.