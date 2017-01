Nad produkcją płyty artysta pracował wraz z Jonathanem Wilsonem. Za miksy odpowiedzialni są obaj panowie oraz Trevor Spencer. Do współpracy nad utworami Joshua zaprosił takich muzyków jak Gavin Bryars, Nicko Muhly czy Thomas Bartlett.

W zapowiedzi czytamy, że płyta ma być bardzo bliska relacji ludzkich, opierać się na obserwacjach społecznych.

Na płycie znajdzie się trzynaście nagrań:

1. Pure Comedy

2. Total Entertainment Forever

3. Things It Would Have Been Helpful to Know Before the Revolution

4. Ballad of the Dying Man

5. Birdie

6. Leaving LA

7. A Bigger Paper Bag

8. When the God of Love Returns There’ll Be Hell to Pay

9. Smoochie

10. Two Wildly Different Perspectives

11. The Memo

12. So I’m Growing Old on Magic Mountain

13. In Twenty Years or So

Oto nagranie tytułowe:

Albumowi towarzyszy 30-minutowy film. Obraz wyreżyserował Joshua Tillman i Grant James.