Potężna objętościowo kolekcja "Od Brela do Korcza" będzie dwudziestą pozycją w dorobku nagraniowym aktora. Skąd tytuł? Jak wyjaśnia sam Bajor: "Brel, bo to od jego repertuaru zaczęło się na poważnie moje śpiewanie; a Korcz, bo tak kapitalnie utrafił w moją muzyczną osobowość, że od dawna nosiłem się z zamiarem nagrania jego muzycznych, dla mnie napisanych perełek". Na repertuar jubileuszowego zestawu złożą się najważniejsze utwory w muzycznym życiu wokalisty – te, o których wydanie od lat proszą fani, i do których jednocześnie on sam ma szczególny sentyment. Nagrane i zaaranżowane na nowo, przefiltrowane przez jego dzisiejszą dojrzałość, wrażliwość oraz świadomość emocjonalną i interpretacyjną, mogą z powodzeniem stanowić rodzaj klamry dla artystycznej drogi Bajora. Materiał zostanie podzielony na dwie części, które ukażą się z półrocznym odstępem. Na liście utworów znajdziemy m.in. nowe wykonania największych przebojów gatunku, jak choćby "Nie opuszczaj mnie", "Nie chcę więcej", "Oddaj mi samotność", czy "Manadalay".