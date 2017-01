To się nazywa przewrotność - w chwili, kiedy cały świat czeka na nowe słowa laureata nagrody Nobla, ten serwuje światu kolejną płytę z... klasykami. Bob Dylan zebrał swój zespół w hollywoodzkich Capital Studios, gdzie nagrał utwory amerykańskich kompozytorów, takich jak Charles Strouse i Lee Adams ("Once Upon A Time"), Harold Arlen i Ted Koehler ("Stormy Weather"), Harold Hupfield ("As Time Goes By") czy Cy Coleman i Carolyn Leigh ("The Best Is Yet To Come"). Tytuły poszczególnych krążków to ‘Til The Sun Goes Down, Devil Dolls i Comin’ Home Late.

W ten oto sposób ostatniego dnia marca ukaże się nowa, potrójna płyta Boba Dylana, zatytułowana "Triplicate". Wyprodukowany przez Jacka Frosta materiał to pierwsze studyjne działo artysty od czasu wydanej w 2016 roku płyty "Fallen Angels".

Triplicate ukaże się w trzech formatach fizycznych: 3CD, 3LP oraz specjalnym limitowanym i numerowanym boxie 3LP Deluxe Vinyl Limited Edition.