Sergio Pizzorno, gitarzysta i drugi wokalista zespołu, ponownie stoi za skomponowaniem i wyprodukowaniem wszystkich 12 utworów, które znalazły się na krążku.

"Postanowiłem dać sobie sześć tygodni na napisanie albumu tak, jak tworzyło się kiedyś, i to stało się dla mnie bardzo inspirujące. Upewniłem się, że na niczym nie znajdzie się nic ponadto, co niezbędne, tylko klasyczne piosenki, żadnego pobłażania, znalazło się tam tylko to, co powinno. Słyszałem, jak Berry Gordy [producent wytwórni Motown] powiedział kiedyś, że jeśli nie uchwycisz zamysłu kompozycji w pierwszych czterech taktach, to nie jesteś gotowy – i takie oldschoolowe podejście przyjąłem komponując piosenki." – wspomina Serge.

Płyta ukaże się nakładem Columbia Records 28 kwietnia.