Znani z hitów "Wake Up Call, "Trip Switch" czy "Graveyard Whisteling" muzycy połączyli siły z producentem Mike'm Crossey’em (The 1975, Arctic Monkeys, Twenty One Pilots) a rezultatem ich współpracy jest krążek "Broken Machine", który do sprzedaży trafi 8 września. Singlem promującym cały materiał jest utwór "Amsterdam".

"Amsterdam powstał z miłości do wyrazistych, gardłowych refrenów. To jakby Conor (wokalista) wypluwał słowa prosto w twarz! Ale jest tu też fragment stonowany, jakby cisza przed burzą. Nie mieliśmy go kompletnego przed wejściem do studia i to właśnie jeden z takich numerów, który wykluł się podczas procesu nagrywania. To musiał być kawałek, którym wrócimy do naszych fanów" – opowiada zespół.

Muzycy są ulubieńcami Polskiej publiczności, przed którą występowali już wielokrotnie (m.in. podczas Open’er Festival). Daty nowych koncertów europejskich zostaną ogłoszone wkrótce.