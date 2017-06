Album ukaże się pod szyldem wytwórni Bella Union. Jak twierdzi artystka, będzie to najbardziej osobista płyta jaką do tej pory wydała. Inspiracją dla nowych utworów była międzykontynentalna podróż pełna kontrastów, od Korei Północnej aż do amazońskiej dżungli.

"Żyjemy w czasach wielkiej transformacji. Świat wokół nas zmienia się w zastraszającym tempie, czasami bardzo gwałtownie. Wiele osób doświadcza z tego powodu uczucia niepokoju. Właśnie tego typu emocje starałam się wyrazić za pomocą mojej muzyki" - mówi Susanne.

Oto tracklista:

1. Mantra

2. Reincarnation

3. Good Luck Bad Luck

4. The Sound Of War

5. Music For People In Trouble

6. Bedtime Story

7. Undercover

8. No One Believes In Love Anymore

9. The Golden Age

10. Mountaineers