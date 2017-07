Album, który ukaże się 28 lipca, zawiera 12 tekstów poetki, do których muzykę skomponował Mariusz Obijalski. W nagraniu płyty wzięli udział także Wojciech Waglewski i gitarzysta John Scofield. W dniu premiery, 28 lipca, odbędzie się uroczysty koncert prezentujący cały materiał. Wydawcą i organizatorem wydarzenia jest Muzeum Powstania Warszawskiego.

"Muszę to zrobić" to jeden z tekstów Anny Świrszczyńskiej, pokazujący jak wrażliwą oraz świadomą swojego losu i czasu była osobą. Wiersz w przejmującej interpretacji cenionej wokalistki jazzowej młodego pokolenia Moniki Borzym i w oprawie muzycznej pianisty Mariusza Obijalskiego, nabiera tu nowego wymiaru. Utwór zapowiada płytę "Jestem przestrzeń", na której znajdzie się 12 poruszających tekstów poetki. Album ukaże się 28 lipca w ramach cyklu projektów muzycznych pod hasłem "Pamiętamy’44", organizowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

Anna Świrszczyńska, poetka m.in. okresu Powstania Warszawskiego, jest uznawana za ważny głos tamtej epoki. Teksty, które zostały wybrane na płytę przez cenioną reżyserkę Agnieszkę Glińską, pokazują wielowymiarowość jej twórczości. Jest to poezja surowa, precyzyjna, pozbawiona ubarwień i ozdobników. Istotna jest tu przede wszystkim treść, prezentująca ważne dla każdego człowieka problemy - samotność, cierpienie, cielesność, macierzyństwo, pożądanie, namiętność, szczęście i strach.

- Gdy zaczynała się wojna, Świrszczyńska była prawie w moim wieku. Jej życie, Jej marzenia, aspiracje zostały Jej odebrane. Musiała zaprogramować się na przeżycie. Myślę, że odblokowanie tych wszystkich demonów i wyrzucenie ich na papier, ubranie w słowa, to wielka odwaga, wielka siła. I nawet te wiersze, które pisała 20, 30 lat po Powstaniu wciąż mają to Powstanie zaraz pod powierzchnią, pod pierwszym naskórkiem, nawet jak nie pada w nich nic o bombach, uciekaniu, żołnierzach, krwi… To Powstanie stworzyło Świrszczyńską. Stworzyło, bo nie dała się zniszczyć. – mówi Monika Borzym.

Za warstwę muzyczną projektu odpowiada pianista Mariusz Obijalski, dla którego praca z poezją Anny Świrszczyńskiej była inspirującym wyzwaniem.

- Głównie kierowałem się tym, aby wzmocnić wrażenie, jakie wywołują wiersze Świrszczyńskiej. Zależało mi, żeby muzyka stała się katalizatorem emocji, a jednocześnie nie odciągała uwagi od słów. Starałem się tak ubrać wiersze w muzykę, by w swojej formie zawierały zwrotki, refreny, mosty i modulacje. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ wiersze Świrszczyńskiej są "białe". Brak rytmu i rymów zmuszał mnie do wyjścia poza pewne standardy kompozycji. – mówi Mariusz Obijalski.

Na płycie znajdą się także niespodzianki – w jej nagraniu wzięli udział goście specjalni: John Scofield, jeden z najwybitniejszych gitarzystów w historii jazzu, Wojciech Waglewski, lider zespołu Voo Voo, którego będzie można usłyszeć w duecie z Moniką Borzym, i Mitchell Long – "czarodziej gitary" – amerykański muzyk, specjalista od jazzu, bluesa i world music. W nagraniu płyty udział wzięli także: Mariusz Obijalski (fortepian), Hubert Zemler (perkusja) i Robert Kubiszyn (kontrabas i gitara basowa).

Premiera płyty zaplanowana jest na 28 lipca. Tego samego dnia o godz. 21.00 w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się uroczysty koncert, podczas którego Monika Borzym wraz z towarzyszącym jej zespołem wykona materiał z płyty. Bilety w cenie 20 zł do nabycia on-line, a także w kasie Muzeum przed koncertem.