"Drained Lake" to opowieść o nieustających wysiłkach w poznawaniu samego siebie oraz poszukiwaniu sensu życia. O pozostaniu sobą i opieraniu się presji tego, czego oczekują od nas inni” – mówi muzyk formacji Alex Edkins.

3 listopada grupa zagra koncert we wrocławskim klubie Firlej, 4 listopada wystąpi w warszawskiej Hydrozagadce.

Metz to formacja założona w 2008 roku w stolicy Kanady, Ottawie. Wszystkie płyty wydała w kultowej formacji Sub Pop - w październiku 2012 ukazał się debiutancki album, zatytułowany po prostu "Metz". W maju 2015 ukazała się płyta "II". Trzeci album trafi do sklepów 22 września - jego tytuł to "Strange Peace".