Jesienią Evanescence powrócą z czwartym albumem studyjnym "Synthesis", prezentując nowe wersje znanych już publiczności utworów. Zespół aktualnie kończy nad nimi pracę z producentem Willem Huntem i kompozytorem Davidem Campbellem, który aranżuje utwory na orkiestrę. "Synthesis" zawierać będzie również dwie nowe piosenki a pierwszym utworem udostępnionym z płyty jest nowa wersja „Bring Me To Life (Synthesis)".

"Jestem zafascynowana tym projektem. W naszej muzyce pod warstwą perkusji i mocnych gitar, kryje się znacznie więcej niż można by podejrzewać" - tłumaczy Amy Lee z Evanescence - "Zawsze chciałam podjąć się współpracy z Davidem Campbellem. Powstała idea ‘kuli śniegowej’, która kompletnie przerobi nasze piosenki, nie tylko tak, żeby brzmiała jak zagrana przez całą orkiestrę ze smyczkami, ale i dodatkową elektroniką, czasem zupełnie wywracając utwór do góry." Zespół będzie również koncertował z nowymi aranżacjami – trasa rozpocznie się 14 października w Las Vegas.

Evanescence powstali w połowie lat 90. Ich debiutancki album „Fallen" został wydany 2003 i dzierżył pozycję w Top 10 amerykańskiej listy Billboard przez ponad 43 tygodnie. Pokrył się również siedmiokrotną platyną, sprzedając się w nakładzie ponad 17 milionów egzemplarzy na całym świecie. Ich singiel "Bring Me to Life" (nagrany z Paulem McCoyem z kapeli 12 Stones) trafił na szczyty list przebojów na świecie na długie tygodnie. W 2006 album "The Open Door" z singlem "Call me When You’re Sober" i "LIthium" również okazał się dużym sukcesem. Obecnie skład Evanescence to główna wokalistka i pianistka Amy Lee, basista Tim McCord, perkusista Will Hunt oraz para gitarzystów Troy McLawhorn i Jen Majura.