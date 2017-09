Płyta trafi na półki sklepowe nakładem wytwórni Jagjaguwar.

Oto tracklista wydawnictwa, które trafi do sklepów 10 listopada.

1. Fly On Your Wall

2. Special

3. Only You

4. All Right Now

5. Sans

6. Sweet Dreams

7. California

8. Tougher Than the Rest

9. For You

10. How Many Dreams

11. May as Well

12. Endless Road