- Po albumie „Life After Deaf” doszedłem do twórczo-zdrowotnej ściany. Pal sześć mój sztuczny słuch, akurat on działa nieźle, ale głos niestety zaczął niedomagać, a każde kolejne nagrywanie stało się po prostu czasowo-fizyczną katorgą. Co teraz? Jestem chłopakiem z osiedla i wiem, że jak nie drzwiami, to oknem! - wyznaje Pjus.

- Za namową Łukasza Stasiaka stworzyłem pierwszą w Polsce ghostwriterską płytę – trochę taka odwrócona idea albumu producenckiego, gdzie zamiast „rozdawania” bitów zapraszam ludzi, by wykonali moje teksty. Więc wymyśliłem i napisałem wszystkie wersy, wybrałem do nich muzykę, zaprosiłem gości - dodaje raper.

Na „Słowowtóry” swoich głosów użyczyli: Kortez, Tymon Tymański, Sobota, Ras, Abel, Rosalie., Spinache, Pelson, Tymon, Vienio, Pablopavo, Głośny, Ten Typ Mes, Martina M, Włodi, Piotrek Pacak, Sarius, Kuba Knap, Wdowa, Małolat, Holak, Eldo i RAU.

Premiera albumu zaplanowana jest na 10 listopada.