„Praca nad tą płytą była wspaniałym doświadczeniem. Nigdy wcześniej nie czułam takiej wolności i weny twórczej. Pracowałam nad naprawdę emocjonalnymi rzeczami, płakałam przy pianinie o 3 nad razem, ale także budziłam się w niektóre dni i wskakiwałam do oceanu, czując się fantastycznie. Wtedy chciałam pisać piosenki, do których mogłabym tańczyć. Ta płyta jest surowa, pełna emocji, ale także zabawna, słodka i prawdziwa” – mówi Rachel.

Ubiegły rok Rachel spędziła pisząc piosenki i nagrywając „Waves” w Los Angeles. Pracowała z topowymi songwriterami i producentami – Ryanem Tedderem, Stargatem, Jasonem Eviganem, Ianem Kirkpatrickiem, Natem Cypherem i Jonem Levinem.

Trkacklista:

1. Perfect For You

2. Whole Heart

3. Collide

4. Keep Up

5. Broken Glass

6. Shivers

7. Loose Ends

8. Labels

9. Loveback

10. Hands

11. Fooling You

12. Good Life

13. Grace