Praca nad nowym materiałem zajęła zespołowi w sumie dwa lata. Utwory zostały zarejestrowane w Londynie latem 2017 r. Za produkcję krążka odpowiedzialny jest Neil Comber (Glass Animals, M.I.A, Songhoy Blues). Gościnnie na płycie usłyszymy głos Ellie Rowsell z Wolf Alice.

„Nasza podróż nie była prosta i pod wieloma względami jesteśmy zupełnie innym zespołem niż ten, który napisał „A Dream Outside”. Ostatnie dwa lata poświęciliśmy tworzeniu albumu spełniającego nasze ambicje i odzwierciedlającego wizję tego, czym jest Gengahr. To była bardzo wyczerpująca praca, czasem pełna frustracji. Przez trzy miesiące nagrywaliśmy materiał, który sprawił, że poczuliśmy się nieswojo we własnej skórze. Musieliśmy zrobić bilans, co nie było łatwe, ale byliśmy pewni, że to, co nagraliśmy jest dobre. Jesteśmy dumni z końcowego rezultatu” – mówi lider zespołu Felix Bushe.

Oto tracklista:

1. Before Sunrise

2. Mallory

3. Is This How You Love (featuring Ellie Wolf Alice)

4. I’ll Be Waiting

5. Where Wildness Grows

6. Blind Truth

7. Carrion

8. Burning Air

9. Left In Space

10. Pull Over (Now)

11. Rising Tides

12. Whole Again