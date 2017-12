"Black Coffee" to interpretacja klasycznego, pochodzącego z 1972 roku utworu z repertuaru Ike'a i Tiny Turner. Na nowym albumie Beth i Joe zaprezentują własne wersje przebojów Edgara Wintera, Ray'a Charlesa, Etty James, Steve'a Marriota, Elli Fitzgerald oraz Peggy Lee.

Materiał został wyprodukowany przez Kevina ‘The Cavemana’ Shirleya (Joe Bonamassa, Led Zeppelin, Black Crowes, Aerosmith, Iron Maiden, Rush), a całość nagrano w 5 dni w Studio at the Palms (Las Vegas). Oprócz Beth Hart i Joe Bonamassy na krążku wystąpili: Anton Fig (perkusja), Ron Dziubla (saksofon), Lee Thornburg (trąbka), Reese Wynans

(instrumenty klawiszowe), Michael Rhodes (bas), oraz Rob McNelley (gitara).

Szczegółowa tracklista "Black Coffee" przedstawia się następująco:

1. Give It Everything You Got

2. Damn Your Eyes

3. Black Coffee

4. Lullaby Of The Leaves

5. Why Don't You Do Right

6. Saved

7. Sitting On Top Of The World

8. Joy

9. Soul On Fire

10. Addicted

11. Baby I Love You (bonus track)