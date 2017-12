"Od lat chciałem usłyszeć moje utwory w innej odsłonie, z fortepianem i saksofonem, bardziej na 'jazzowo'. Nie lubię szufladek, a grając na bębnach, jest to dla mnie świat równoległy, który towarzyszy mi przez całe życie. Nagrałem parę płyt na bębnach z Tomkiem Stańko, kilka autorskich albumów, z Józefem Skrzekiem, z SBB. Zagrałem z Jimem Beardem, Gilem Goldstinem, Mattem Garrisonem i z Patem Methenym, który mnie utwierdził, w tym co robię i dodał skrzydeł." - tak o genezie powstania nowego krążka mówi sam artysta.

Płyta nagrana została we wrześniu tego roku w studio MAQ Records, a Apostolisowi towarzyszyli tutaj młodzi, znakomici muzycy: Robert Szewczuga na basie, Piotr Matusik na instrumentach klawiszowych oraz Olaf Węgier na saksofonie: "Cieszę się, że znalazłem tak zdolnych muzyków, którzy czują muzykę tak jak ja. Roberta znam od lat, graliśmy w moim trio gitarowym. Piotr Matusik to bardzo utalentowany pianista i muzyk, Olaf Węgier - świetny saksofonista, wnieśli oni sporo świeżości i tchnęli nowego ducha w to, co słyszałem od lat." - komentuje Anthimos.

Apostolis Anthimos, urodzony w Polsce Grek, uznawany jest za jednego z najciekawszych instrumentalistów. Nieodłącznie kojarzony jest z bluesem, ale również i z muzyką z pogranicza jazzu i rocka. Choć zaczynał jako gitarzysta, jest także znakomitym perkusistą, pianistą oraz basistą. Od 1971 roku współtworzy legendarny zespół SBB, jedną z najważniejszych formacji w historii polskiego rocka. Współpracował z Tomaszem Stańko, zarówno podczas koncertów, jak i projektów płytowych, grał też z Czesławem Niemenem. W 1994 roku zadebiutował jako solista albumem "Days We Can't Forget", a w kolejnych latach ukazały się płyty: "Back to the North" (2006) i "Miniatures" (2008). Prowadził zespół Theatro, a od ponad dekady gra z własnym trio w polskiej oraz międzynarodowej odsłonie, gdzie wspomagają go Gary Husband i Etienne Mbappe. Regularnie nagrywa i koncertuje na całym świecie, czy to z SBB, czy solo. "Parallel Worlds" to piąta autorska płyta Apo, która ukaże się 12 lutego, 2018 roku.

Lista utworów:

1. STORY I

2. PINNOCHIO'S DREAM

3. BACK TO THE NORTH

4. GORIS

5. BAR WAH WAH

6. MANHATTAN CIRCUS

7. PARALLEL WORLDS

8. IN THE BIG CITY

9. SUNRISE

10. McCOI

11. TATA

12. 2/5/1

13. MUSSAKA IN EVENING

14. STORY II