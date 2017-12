Pola Rise to młoda wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka. Zadebiutowała w 2015 roku wydawnictwem "The Power of Coincidence" zacierając granice między electropopem, a muzyką alternatywną. Na EPce znalazły się takie utwory jak “Did you sleep last night” czy “Soulless dance”. Debiutancki mini-album został bardzo dobrze przyjęty zarówno przez dziennikarzy jak i publiczność. Porównywana do Bjork, Lykke Li czy Banks Pola Rise, jako jedyna polska artystka została zaproszona do realizacji własnego Deezer Session, obok Eda Sheerana, Selah Sue czy London Grammar.

Debiutancki album artystki powstawał podczas licznych podróży. Nagrywając album Pola Rise odwiedziła Nowy Jork, Londyn, Kopenhagę, Berlin, Dublin, Turyn, Seul, Reykjavik i Oslo. Krążek powstawał we współpracy z kilkoma producentami z różnych stron świata: ROBOT KOCH, kolektyw NECTOR, LOXE, EMIJI, MANOID i JANEK PĘCZAK co nadało nagraniom unikalnego, niepowtarzalnego brzmienia. Na płycie zaśpiewał również islandzki wokalista Sebastian Storgaard z zespołu Slowsteps.

Płyta"Anywhere But Here" trafi do sklepów 12 stycznia 2017 roku.