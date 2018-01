Nowy materiał został zarejestrowany w the Compound Studio w Kalifornii. Utwory zostały nagrane w składzie: E, Kool G Murder, P-Boo oraz The Deconstruction Orchestra & Choir. Za produkcję krążka odpowiedzialny jest E oraz Mickey Petralia.

„Oto 15 nowych piosenek EELS, które mogą was zainspirować lub nie. Świat zwariował, ale jeśli poszukamy to nadal odnajdziemy w nim piękno. Czasami nawet nie trzeba się specjalnie starać. Innym razem warto rozłożyć coś na czynniki pierwsze, aby odnaleźć piękno w środku” – mówi lider zespołu E (Mark Oliver Everett).

Oto tracklista:

1. The Deconstruction

2. Bone Dry

3. The Quandary

4. Premonition

5. Rusty Pipes

6. The Epiphany

7. Today Is The Day

8. Sweet Scorched Earth

9. Coming Back

10. Be Hurt

11. You Are The Shining Light

12. There I Said It

13. Archie Goodnight

14. The Unanswerable

15. In Our Cathedral