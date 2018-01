BAiKA - nazwa zespołu, a raczej duetu, jest skrótem od Banach i Kafi. Piotra Banacha nie trzeba przedstawiać szerzej, to utytułowana i doceniana osobowość polskiego rocka. Założyciel i lider zespołów m.in. Hey i Indios Bravos, oraz producent i współkompozytor pierwszej solowej płyty Katarzyny Nosowskiej - "Puk, puk”.

Kafi - Katarzyna Sondej to grająca na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych wokalistka. Publiczność zna ją już z koncertów BAiKi, ale też z występów u boku Kasi Nosowskiej podczas jubileuszowej trasy zespołu Hey Fayrant Tour 2017. Utwory BAiKi wykonywane jej mocnym i niepokornym wokalem, stają się bardzo przekonującymi historiami o życiu, w których słuchacz odnajduje siebie i swoje przeżycia.

Debiutancka płyta duetu BAiKA - „Byty zależne” ukaże się 9 lutego 2018 roku.

„Byty zależne" to zbiór czternastu autorskich kompozycji w których pobrzmiewają echa różnych stylistyk - od rocka po elektronikę. Wszystkie teksty napisane są po polsku i opisują relacje zachodzące pomiędzy bliskimi sobie ludźmi, co sprawia, że każdy może w nich odnaleźć trochę własnych uczuć i doświadczeń.

Najbliższe koncerty BAiKi:

08.02.18 Toruń, Lizard KIng

09.02.18 Bydgoszcz, MCK

BAiKA będzie też gościć w kilku miastach na spotkaniach autorskich, połączonych z małym muzykowaniem, w filiach Empiku:

08.02 godzina 17:30 TORUŃ

13.02 godzina 18:00 GDAŃSK

16.02 godzina 17:00 POZNAŃ

17.02 godzina 16:00 WROCŁAW

Tak o płycie mówią muzycy:

Banach:

To moja dwudziesta nagrana płyta. Myślę, że słychać na niej wszystko to, co robiłem wcześniej. Rock, reggae, elektronika, nawet trochę punka. To swoiste podsumowanie 30 lat mojej muzycznej działalności, bo tyle mniej więcej minęło od czasu, gdy po raz pierwszy zawitałem do studia nagraniowego. Jeśli to jubileusz, to nie mogłem sobie wymarzyć lepszego. Jest dobrze.

Kafi:

Czekaliśmy na siebie. Zupełnie, jak te krzesła na okładce, z których jedno ma siedzisko, ale nie ma oparcia, a drugie ma oparcie, lecz brak mu siedziska, za to połączone w jeden mebel stają się w pełni funkcjonalne i służą ludziom, tak Piotrek i ja potrzebowaliśmy siebie nawzajem. Ja użyczyłam mu swojego głosu, on stworzył dla mnie wszystkie piosenki i napisał teksty.