Nowy album trafi do sprzedaży 23 marca 2018 roku. Płyta "To Tu" jest jednym z najbardziej wyczekiwanych krążków w polskim show biznesie - radomski raper do tej pory sprzedał ponad 160 tysięcy swoich płyt.

Okładka płyty "To tu" Kękę / Materiały prasowe

Pierwsza, wydana w 2013 "Takie rzeczy" wydana została nakładem Prosto, podobnie jak jej następczyni z 2015 roku "Nowe rzeczy". Pierwsza znalazł ponad 30 tysięcy nabywców, druga pkryła się podwójną platyną i została kupiona przez ponad 60 tysięcy fanów. "Trzecie rzeczy" ukazały się w 2016 roku i sprzedały się znów w niezwykłym nakładzie. Biorąc pod uwagę tylko polskich muzyków, Kękę osiągnął czwartą pozycję wśród najlepiej sprzedawanych płyt.

Teledysk "Nic już nie muszę" został wyświetlony do tej pory ponad 13 milionów razy.