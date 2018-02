Grupę tworzy siedem osób połączonych miłością do pisania piosenek i śpiewania na wiele głosów. W skład zespołu wchodzą muzycy znani z m.in. The Car Is On Fire, Magnificent Muttley, Crab Invasion, Drekoty, AlaZaStary, Eric Shoves Them In His Pocket.

W zespole są dwie wokalistki i czterech wokalistów. Jak podkreśla wydawca: utwory układają się w mini-historię o rozstaniu, samotności i pozytywnym wychodzeniu z życiowych zakrętów. Są jednocześnie wcieleniem idei muzyki otwartej, inkluzywnej, angażującej, przepełnionej tanecznym drajwem.

Skład zespołu:

Alicja Boratyn — śpiew

Natalia Pikuła — śpiew

Jakub Czubak — bas, śpiew, gitara, piano

Aleksander Orłowski — perkusja, śpiew, bas, perkusjonalia

Piotr Piechota — klawisze, perkusja

Jakub Sikora — gitara, śpiew

Hubert Woźniakowski — gitara, bas, śpiew