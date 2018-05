Nowy album - "Malinowa…" to zestaw 14 premierowych utworów, płyta na którą wielbiciele artystki czekali od wydania i sukcesu "Atramentowej" (krążek ma status podwójnej Platynowej Płyty), zainspirowana spotkaniami z fanami i im dedykowana. Celińska kontynuuje docenioną już przez publiczność rolę piosenkarki. Nowy album nawiązuje do „Atramentowej”, został jednak poszerzony o brzmienia i utwory w innych niż dotychczas klimatach. Prawie wszystkie teksty napisała Celińska, powstały one pod wpływem rozmów i historii opowiedzianych przez fanów na spotkaniach po koncertach.

Za muzykę, aranżacje i produkcję podobnie jak przy poprzednich płytach odpowiedzialny jest Maciej Muraszko, a gościnnie można usłyszeć Piotra Fronczewskiego oraz Marcina Wyrostka.

Oto pierwsza muzyczna zapowiedź - utwór „Cudem jest świat”.