Premiera płyty zapowiadana jest na 15 czerwca, już niebawem pojawi się w przedsprzedaży - dla fanów będzie dostępna specjalna wersja albumu zawierająca trzy dodatkowe utwory nieobecne na płycie dostępnej w sklepach stacjonarnych. Album promuje klip do utworu Hot18Banglasz:

„Na tej płycie nie ma stonowanych utworów. Są kawałki nie tyle stonowane, ale takie spokojniejsze – mówi TEDE - Jest to o wiele bardziej koncertowy materiał niż poprzednie dwie płyty. Nie to, żeby był robiony pod tym kątem, po prostu taka była moja potrzeba ekspresji. Płyta “Skrrrt” była taka zamulona specjalnie. Wiele osób wątpiło w jej siłę koncertową, ale jak się okazuje jest to kwestia interpretacji. Pracując nad nowym materiałem nie to, że kroiłem go pod koncerty, ale ten zamulony materiał miałem już za sobą. Mogłem sobie pozwolić na dużo szaleństwa, więc na tych 13 bądź też 16 utworów trzy czwarte to są kawałki, które nazywam bangerami, a reszta to są tak zwane maybachy, czyli są spokojne, ale takie… jakbym miał to porównać, to te spokojne są bardziej w klimacie kawałków “Wunder Baum” i “Forever ja”. – dodaje Tede.