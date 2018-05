Norah Jones przedstawiła się światu w 2002 roku albumem "Come Away With Me". Artystka zdobyła aż pięć nagród Grammy, wyznaczając nowy kierunek dla muzyki pop. Od tamtego czasu, Jones sprzedała ponad 50 milionów płyt, dokładając do tego kolejne cztery statuetki Grammy. Wydała kilka bestsellerowych albumów solowych, a także płyty z zespołami The Little Willies i Puss N Boots. Jej muzyka łączy najważniejsze style amerykańskiej tradycji: country, folk, rock, soul i jazz. Norah współpracowała z rozmaitymi gwiazdami światowej muzyki, artystami takimi jak Willie Nelson, Outkast, Herbie Hancock, Foo Fighters czy Danger Mouse.

15 czerwca artystka wyda swoje kolejne dzieło, zatytułowane „Live at Ronnie Scott’s”. Album, który ukaże się na DVD i Blu-Ray, jest zapisem intymnego występu w słynnym londyńskim klubie jazzowym Ronnie Scott’s. Artystka zagrała w trio z perkusistą Brianem Bladem i basistą Christopherem Thomasem, prezentując, między innymi, ukochane przez fanów przeboje, takie jak „Flipside” czy „Don’t Know Why”.