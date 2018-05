Box set w limitowanej edycji (4000 sztuk) zawierać będzie nawet 4 winyle, plakat oraz elektroniczną wersję albumu. Krążek ponownie ukaże się na CD z bonusem w postaci EP-ki „Die Tür Ist Zu” , niedawno wydanej po raz pierwszy na winylu w USA w ramach Record Store Day 2018. Poza Stanami Zjednoczonymi, „Die Tür Ist Zu”, ukaże się również 20 lipca w limitowanej edycji na podwójnym winylu.

"Ten album ma w sobie wszystko - pomysły z pierwszych 15 lat pracy Swans. Jest kilka współczesnych nagrań zespołu z '96/7, z Larry'm Mullinsem na perkusji, Jarboe śpiewającym i grającym na klawiszach, Vudim grającym na gitarze elektrycznej, i Joem Goldringiem na basie i gitarze elektrycznej, ja śpiewałem i grałem na gitarze elektrycznej i akustycznej, ale jest również ogromna ilość dźwięków i nagrań, które Jarboe i ja zebraliśmy na przestrzeni lat. Zostały ponownie przearanżowane w nowe utwory muzyczne... Zastawiłam na siebie pułapkę, wykopałam na niej swój własny grób. Było tyle materiału, przez który trzeba było się przekopać (pełno kaset i płyt z samplami i dźwiękami). To było jak wspinanie się na górę z piasku. Nie pamiętam, dlaczego wytyczyłem sobie za cel przejrzenie tych wszystkich materiałów? Może żeby zrobić w nich porządek i wreszcie pozbyć się ich znacznej ilości. Chrisowi i Grffinowi udało się wyłonić coś cennego, co oddycha i wydaj się żyć swoim życiem. Kiedy zdecydowałem się zreformować Swans w 2010 r. „Soundtracks for the Blind” był tym, co uznałem za dobry punkt wyjścia” - mówi Michael Gira.