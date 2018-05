"Od premiery poprzedniego albumu minęło ponad 3 lata, ale to były najbardziej aktywne lata w dotychczasowej karierze zespołu. W tym czasie wiele nauczyliśmy się jako muzycy, kompozytorzy i producenci, i to słychać na tym materiale - Exlibris nigdy nie brzmiał tak dobrze" - mówi klawiszowiec Piotr Sikora.

"Muzycznie to nadal nasze własne połączenie klasycznych metalowych riffów, chwytliwych refrenów, rozbudowanych aranży i odrobiny progresu - ale tym razem to nowy poziom".

Album ukaże się na CD i w formatach cyfrowych. Premiera na podwójnym winylu będzie miała miejsce w późniejszym terminie.

Pre-order dostępny jest już teraz za pośrednictwem witryn sklepu.

Lista utworów na "Innertia":

1. Innertia

2. Harmony Of The Spheres

3. Gravity

4. Shoot For The Sun

5. Incarnate

6. No Shelter

7. Amorphous

8. Origin Of Decay

9. Multiversal

10. Thunderbird

11. Ascension