„Back To Life” to pierwszy zwiastun wydawnictwa.

Nowy materiał został zarejestrowany w studiu Neila w Auckland. W procesie powstawania płyty wzięli udział inni członkowie rodziny – Sharon Finn (żona), Elroy Finn (syn) oraz przyjaciele – Connan Mockasin, Elias Dendias, Spiros Anemogianis czy Mick Fleetwood.

Kiedy atmosfera lo-fi twórczości Liama spotyka się z popową wrażliwością Neila powstaje pytanie, dlaczego ojciec i syn nie pisali razem utworów wcześniej. Niepowtarzalny duch artystów w szczytowej formie, połączony z gorącą chęcią tworzenia muzyki, która nie jest po prostu wynikiem rocznej pracy, ale jest głęboko zanurzona w miłości oraz euforii wywołanej radością życia, sprawia, że „Lightsleepers” jest tak wyjątkowym albumem w rodzinie Finnów.

Oto tracklista:

1. Island of Peace

2. Meet Me In The Air

3. Where's My Room

4. Anger Plays A Part

5. Listen

6. Any Other Way

7. Back To Life

8. Hiding Place

9. Ghosts

10. We Know What It Means

11. Hold Her Close