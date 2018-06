Autorem materiału na płytę jest Jason Pierce, aka J. Spaceman, który tworzył nowe kompozycje w zaciszu swojego domu we wschodnim Londynie.

Artysta szczerze opowiada o żmudnym i frustrującym procesie powstawania „And Nothing Hurt” :

„Tworząc nowy materiał prawie popadłem w obłęd. Bardzo zależało mi na uchwycenie atmosfery i dźwięku jaki towarzyszy graniu wielkich koncertów. Mając ograniczone fundusze musiałem korzystać z zasobów, które były dla mnie dostępne. Kupiłem więc laptop i przy jego pomocy skomponowałem cały materiał w małym pokoju, w moim domu. Spędziłem tak tygodnie, miesiące… „

Lirycznie utwory koncentrują się wokół tematu przemijania, akceptacji procesów starzenia się.

„Nie chciałem walczyć ze swoim wiekiem, z tym co nieuniknione. Spędziłem dużo czasu rozmyślając nad tym w jaki sposób zebrać utwory, aby tworzyły jedną spójną całość. Starałem się nadać narracji sens” - dodaje Jason.

Oto tracklista:

1. A Perfect Miracle

2. I’m Your Man

3. Here It Comes (The Road) Let’s Go

4. Let’s Dance

5. On The Sunshine

6. Damaged

7. The Morning After

8. The Prize

9. Sail On Through