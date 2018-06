Slash, ogłosił właśnie premierę nowego albumu "Living The Dream", który ukaże się już 21 września 2018.

Płyta będzie sygnowana nazwą Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators i ukaże się cztery lata po znakomitej "World On Fire" z 2014 roku, którą gitarzysta promował także na kilku koncertach w Polsce.

Slashowi w nagraniu nowego albumu towarzyszył wokalista Myles Kennedy oraz „konspiratorzy”, czyli: Brent Fitz (perkusja), Todd Kerns (gitara basowa, śpiew) i Frank Sidoris (gitara, śpiew). Produkcję całości Slash powierzył sprawdzonemu przy okazji "World On Fire" fachowcowi, Michaelowi "Elvisowi" Baskette (m.in. Alter Bridge, Iggy Pop, Incubus). Trwają końcowe szlify albumu, ale już wiadomo, że znajdzie się na nim 12 utworów.

Przypomnijmy, że poprzednie dokonania Slasha i Konspiratorów, "Slash", "Apocalyptic Love" i wspomniana płyta "World On Fire", znalazły się w Top 10 Billboardu. Oprócz tego wirtuoz gitary ma na koncie dwa materiały pod szyldem Slash's Snakepit: "It's Five O'Clock Somewhere" (1995) i "Ain't Life Grand" (2000).

Z Guns N' Roses Slash pojawi się wkrótce w Polsce. Koncert odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie już 9 lipca 2018 roku.