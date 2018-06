Album ukaże się nakładem wytwórni Rock Action. Film został wyreżyserowany przez Jonathana i Josha Bakerów. Na ekranie zobaczymy takie gwiazdy jak: Jack Reynor, Zoë Kravitz, Carrie Coon, James Franco oraz Dennis Quaid. Akcja filmu rozgrywa się w przyszłości i opowiada historię niedawno wypuszczonego więźnia oraz jego adoptowanego nastoletniego brata, którzy uciekają przed mściwym przestępcą, a ich jedyną obroną w walce jest tajemnicza broń.

"We’re Not Done" to drugi zwiastun, po „Donuts”, najnowszego wydawnictwa grupy.

"Byliśmy bardzo podekscytowani, kiedy poproszono nas o skomponowanie ścieżki dźwiękowej do debiutanckiego filmu Jonathana i Josha Bakerów „KIN”. To niezwykłe doświadczenie pracować nad projektem, który jest tak inny od tego, co robiliśmy do tej pory” – mówi zespół.

To tej pory Mogwai skomponował ścieżki dźwiękowe do takich filmów dokumentalnych jak: “Zidane: A 21st Century Portrait”, “Before the Flood” (nagrany we współpracy z Trent Reznorem, Atticus Rossem oraz Gustavo Santaolalla), “Atomic: Living in Dread and Promise” oraz francuskiego serialu telewizyjnego zrealizowanego dla Canal+ “Les Revenants”.