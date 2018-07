Na płycie zespół podejmuje takie tematy jak lęk przed współczesnym życiem, narastające zagrożenie wojną, roli jaką zaczynają odgrywać media społecznościowe w kontekście przekazywania informacji. Warstwa liryczna to również komentarz do bieżących wydarzeń w USA.

„Starałem się zachować uniwersalność podejmowanych tematów, chociaż mam nadzieję, że część problemów jednak zostanie rozwiązanych. Nie chciałabym powiedzieć za jakiś czas, że te teksty są nadal aktualne” - mówi Arms.

Zespół Mudhoney tworzą: Mark Arm (wokal), Steve Turner (gitara), Guy Maddison (bas) oraz Dan Peters (perkusja).

Oto tracklista:

1. Nerve Attack

2. Paranoid Core

3. Please Mr. Gunman

4. Kill Yourself Live

5. Night and Fog

6. 21st Century Pharisees

7. Hey Neanderfuck

8. Prosperity Gospel

9. Messiah’s Lament

10. Next Mass Extinction

11. Oh Yeah