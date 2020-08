"Gimme Some Truth" to nowa składanka z największymi przebojami Johna Lennona. Doboru tracklisty dokonały osoby zarządzające jego spuścizną. Na wydawnictwie nie zabraknie klasyków w postaci "Imagine", "Give Peace a Chance", "Happy Christmas (War is Over)", jak i utworów z innych albumów solowych, w tym wydanego pośmiertnie "Milk and Honey".

John Lennon bezapelacyjnie jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej szanowanych muzyków współczesnych czasów. Za sprawą kompozycji współtworzonych z Paulem McCartneyem w The Beatles na stałe zapisał się w historii muzyki. Kolejne pokolenia muzyków inspirują się geniuszem Lennona. Jego pomysły wyznaczyły mnóstwo standardów do dziś obowiązujących w popie. Reklama Rozpad The Beatles w 1970 pozwolił Lennonowi na rozpoczęcie nowego życia u boku ukochanej żony Yoko Ono oraz przeprowadzkę do Nowego Jorku. Po pierwszym wybuchu kreatywności w solowej twórczości, Lennon na chwilę wycofał się, by skupić się na wychowaniu syna Seana. A gdy wrócił, zaprezentował światu jedne ze swoich najlepszych albumów w katalogu. „Double Fantasy”, poprzedzone singlem „(Just Like) Starting Over”, ukazało się zaledwie miesiąc przed tragiczną śmiercią Lennona – artysta odszedł 8 grudnia 1980. Wydawnictwo zdążyło jednak dopisać się do kanonu solowych albumów jednej z najwybitniejszych postaci muzyki popularnej. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję