Fani, którzy zakupią „Suckapunch” na oficjalnej stronie zespołu pod adresem https://youmeatsix.tmstor.es/ będą mogli 16 stycznia wziąć udział w wydarzeniu zatytułowanym „A Virtual Evening with You Me At Six”. Na wieczór złoży się pokaz dłuższej wersji filmu dokumentalnego, sesja Q & A z zespołem oraz koncert "Live From Gunnersville".

You Me At Six stworzyli najbardziej eksperymentalną i osobistą płytę w ich dotychczasowej karierze. Album został nagrany w studiu Karma Sound w Bang Saray w Tajlandii, do którego zespół przybył uzbrojony w wiele piosenek i pomysłów, chcąc kontynuować twórczą współpracę z producentem, Danem Austinem (Biffy Clyro, Massive Attack, Pixies). Nowy materiał inspirowany jest muzyką elektroniczną, hip-hopem i R&B, a niektóre utwory wkraczają na zupełnie nowe terytorium. „SUCKAPUNCH” to brzmienie zespołu przyjmującego zmiany.

Najnowszy singlem promującym album jest kompozycja „Adrenaline”.